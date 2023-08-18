Семак рассказал, как изменился «Спартак»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как изменился московский «Спартак» в сравнении с прошлым сезоном.

«Спартак» усилился квалифицированными игроками. Абаскаль второй год с командой, она понимает его требования, смотрится хорошо в атаке и забивает много. Это заслуженно», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени. Главным арбитром поединка назначен Сергей Карасёв.