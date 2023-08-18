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Семак рассказал, как относится к назначению Карасёва на матч «Спартак» - «Зенит»

18 Августа 2023 • 11:26 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор судейской бригады на матч пятого тура чемпионата России против столичного «Спартака». Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв.

«К назначению Карасева отношусь абсолютно нормально. Главное не то, кто будет судить, а как. Матчи проходят достаточно эмоционально, и арбитр должен контролировать ситуацию», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч между спартаковцами и «сине-бело-голубыми» состоится 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. После четырех туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Зенит» находится на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Сергей Карасёв
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