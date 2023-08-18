Гришин: «Будет интересно посмотреть на матч «Динамо» — ЦСКА с точки зрения противостояния Лички и Федотова»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Динамо».

По мнению эксперта, фаворита в предстоящей встрече нет, так как в дерби на первый план выходит подготовка команд к отдельно взятой игре. Гришин также отметил, что в этом противостоянии будет интересно понаблюдать за соперничеством наставников «Динамо» и ЦСКА — Марцела Лички и Владимира Федотова.

«Преимущество у ЦСКА в том, что Личка только пришёл в «Динамо», а Федотов уже работает полтора года. Но у Марцела хороший подбор футболистов, да и он неплохой тренер. Поэтому будет интересно посмотреть этот матч с точки зрения противостояния Лички и Федотова, кто победит, чья тактика сработает», — приводит слова Гришина Metaratings.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 19 августа, на домашней арене «бело-голубых». Начало — в 15:00 по московскому времени.