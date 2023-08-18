Мантуан назвал цель «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бразильский легионер «Зенита» Густаво Мантуан пообщался с представителями прессы в преддверии поединка против московского «Спартака» в пятом туре Премьер-лиги.

«Эта игра отличается от всех остальных - и по уровню соперничества, и по исторической значимости. Мы сконцентрированы на 100%. Наша задача - показать свою игру и победить», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

«Спартак» примет гостей из Санкт-Петербурга на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.