Бубнов назвал точный счёт матча «Балтика» - «Урал»

В рамках пятого тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» на своем поле встретится в екатеринбургским «Уралом». Об этом матче высказался бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов.

«0:1. «Урал» идет в лидерах и недавно расправился со «Спартаком». Ганчаренко опытен и умеет закрываться. «Балтика» хорошо прессингует, но мало забивает. Так что ставлю на гостей», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в субботу, 19 августа. В преддверии этого матча хозяева располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Гости занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на два пункта.