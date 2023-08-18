Смолов: «Если будет суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока, то, возможно, рассмотрю»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что готов рассмотреть выгодное предложение от клуба из Ближнего Востока. При этом 33-летний футболист отметил, что попасть в Саудовскую Аравию будет непросто.

«Будет какое-то суперклассное предложение по деньгам из Ближнего Востока и нас с «Динамо» всё устроит — возможно, рассмотрю. В Саудовскую Аравию, думаю, невозможно. Они таких звёздных футбиков подписывают… Плюс квоты на легионеров», — приводит слова Смолова Sport24.

Действующий контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий провёл за «бело-голубых» четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.