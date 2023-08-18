В «Рубине» ответили на вопрос о приглашении Черчесова

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды вместо Рашида Рахимова.

«Станислав Саламович все прекрасно разъяснил и дал понять, что никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение», - приводит слова представителя «Рубина» издание «Бизнес Online».

Напомним, что в настоящий момент Черчесов является безработным. Российский специалист был уволен из венгерского «Ференцвароша» после провального выступления команды в квалификационном раунде Лиги чемпионов.