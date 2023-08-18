В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

Константин Дзюба, который является спортивным директором казанского «Рубина», отреагировал на информацию о возможном увольнении Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

«Эта информация не соответствует действительности, клуб доверяет Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы», - передает слова функционера «Бизнес Online».

В стартовых четырех турах Российской премьер-лиги «Рубин» потерпел два поражения и дважды сыграл вничью. Казанская команда с двумя набранными баллами располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Рахимова сыграют против «Крыльев Советов» 18 августа.