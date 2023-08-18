«Зенит» сделал предложение нападающему из Бундеслиги

Петербургский «Зенит» вступил в переговоры с нападающим леверкузенского «Байера» Сердаром Азмуном насчет возвращения иранца.

По сообщениям журналистов Sport24, руководство «сине-бело-голубых» готово предложить футболисту заработную плату в размере трех миллионов евро за сезон. За трансфер Азмуна чемпион России собирается заплатить порядка пяти миллионов евро.

Напомним, что недавно Сердар получил повреждение и выбыл из строя на шесть-восемь недель.

Контракт 28-летнего иранца с «фармацевтами» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.