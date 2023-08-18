Шалимов советует «Зениту» купить нового нападающего

Российский специалист Игорь Шалимов считает, что петербургскому «Зениту» нужно усилить атакующую линию.

«Зенит» испытывает проблемы, заменить Малкома и Кузяева сложно. Кассьерра забил три мяча, но остаюсь при мнении, что им нужен другой нападающий», - передает слова тренера «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

По итогам четырех туров «Зенит» с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против московского «Спартака» на выезде.