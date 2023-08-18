Чавес хочет перейти в «Динамо», несмотря на интерес со стороны «Фейеноорда»

Бывший полузащитник «Пачуки» Луис Чавес намерен перейти в «Динамо», несмотря на имеющийся интерес со стороны нидерландского «Фейеноорда». Об этом сообщает журналист Фернандо Эскивель.

По информации источника, «Фейеноорду» интересен Чавес, однако для мексиканского футболиста приоритетным вариантом является переход в «Динамо».

Отметим, что в настоящий момент Чавес находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл за «Пачуку» 42 матча, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 8 миллионов евро.

В четырёх турах РПЛ «Динамо» набрало семь очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 19 августа, против ЦСКА. Начало — в 15:00 по московскому времени.