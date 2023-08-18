Главный тренер «Бешикташа» Гюнеш высказался о подписании Зайнутдинова

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался о переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий клуб.

Специалист признался, что ему нравится универсальность казахстанского игрока.

«Он хорошо исполнял роль «десятки» в сборной. Играл за ЦСКА слева в полузащите. Выступал на позиции левого защитника и левого центрального защитника… Я опробую все варианты», — цитирует Гюнеша Deportes Reports.

Ранее в ЦСКА подтвердили переход Зайнутдинова в «Бешикташ». Напомним, что 25-летний футболист защищает цвета «армейцев» с лета 2020 года.

В текущем сезоне Зайнутдинов провёл за ЦСКА пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 6 миллионов евро.