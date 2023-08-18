Бабич прибыл на медосмотр в «Спартак»

Сербский защитник Срджан Бабич прибыл в Москву для прохождения медицинского обследования перед трансфером в «Спартак».

Как информирует Metaratings.ru, в случае успешного завершения обследования стороны заключат трудовое соглашение. Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Срджана обойдется руководству «красно-белых» в пять миллионов евро. Оклад игрока в российском клубе составит 1,5 миллиона евро.

Бабич является игроком испанской «Альмерии». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Срджан провел один матч, не отметившись результативными действиями.