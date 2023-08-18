Бубнов дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА

В одном из центральных матчей пятого тура чемпионата России сойдутся московские «Динамо» и ЦСКА. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. В дерби главное - не положение в таблице, а настрой, морально волевые качества. В атаке «Динамо» выглядит предпочтительнее ЦСКА. Обе забьют, но победят «бело-голубые», - цитирует Александра Sportbox.

Дерби «Динамо» - ЦСКА состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 19 августа, начало запланировано в 15:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.