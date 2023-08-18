Бубнов выбрал победителя в матче «Рубин» - «Крылья Советов»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартак» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке пятого тура Премьер-лиги между казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов».

«0:2. Фаворит очевиден: на «Рубин» я бы не поставил никогда. У «Крыльев» очень хорошие показатели на старте. Думаю, с не самой надежной обороной Рахимова они должны справляться», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Рубин» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 18 августа, на стадионе в Казани. Начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.