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Керимов: «Я бы не стал спешить с отставкой Рахимова»

18 Августа 2023 • 09:13 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
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Через 8 ч. 54 мин.

Известный комментатор Эльвин Керимов высказался о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Журналист признался, что его удивляют слухи о возможном увольнении Рахимова. По мнению Керимова, на фоне имеющихся разговоров об отставке большое значение будет иметь предстоящий матч пятого тура РПЛ, в котором казанская команда встретится с «Крыльями Советов».

«Лично я не понимаю, откуда берутся слухи о возможном увольнении Рахимова. Возможно это всё из-за того, что у казанцев пока нет побед. Но я бы не стал спешить с этим. Мне вообще не нравится, когда в командах постоянно меняют тренеров», — цитирует Керимова «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Рубин» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. Свой ближайший матч против «Крыльев Советов» казанцы проведут сегодня, 18 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Эльвин Керимов
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