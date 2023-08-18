Керимов: «Я бы не стал спешить с отставкой Рахимова»

Известный комментатор Эльвин Керимов высказался о возможной отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

Журналист признался, что его удивляют слухи о возможном увольнении Рахимова. По мнению Керимова, на фоне имеющихся разговоров об отставке большое значение будет иметь предстоящий матч пятого тура РПЛ, в котором казанская команда встретится с «Крыльями Советов».

«Лично я не понимаю, откуда берутся слухи о возможном увольнении Рахимова. Возможно это всё из-за того, что у казанцев пока нет побед. Но я бы не стал спешить с этим. Мне вообще не нравится, когда в командах постоянно меняют тренеров», — цитирует Керимова «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Рубин» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. Свой ближайший матч против «Крыльев Советов» казанцы проведут сегодня, 18 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.