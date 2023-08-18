Стало известно, сыграет ли Дзюба с «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба по-прежнему восстанавливается после травмы.

Как сообщают журналисты Metaratings.ru, в связи с этим 34-летний центрфорвард не примет участия в поединке пятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Ранее Дзюба пропустил игры против казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов».

Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится завтра, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Артём принял участие в трех встречах, отметившись одной результативной передачей.