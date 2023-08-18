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Заварзин сделал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

18 Августа 2023 • 08:38 Комментировать

В матче пятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» встретится на своем поле с петербургским «Зенитом». Об этом поединке высказался экс-гендиректор «красно-белых» Юрий Заварзин.

«Думаю, «Зенит» выиграет 2:0. Им отступать некуда. Сегодня уже 5 очков отставания от первого места. Если же «Спартак» победит, то на 99% будет претендовать на чемпионство», - передает слова Заварзина издание Rusfootball.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Заварзин
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