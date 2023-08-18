Баженов оценил трансфер Бонгонда в «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о новичке «красно-белых» Тео Бонгонда, купленном этим летом у испанского «Кадиса».

«Бонгонда - технарь, забивной, с потрясающей левой ногой! Его скоростные уходы в центр раскачивают оборону, освобождая пространство для атаки. Это очевидное усиление», - приводятся слова Баженова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Бонгонда принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.