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Баженов оценил трансфер Бонгонда в «Спартак»

18 Августа 2023 • 08:24 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о новичке «красно-белых» Тео Бонгонда, купленном этим летом у испанского «Кадиса».

«Бонгонда - технарь, забивной, с потрясающей левой ногой! Его скоростные уходы в центр раскачивают оборону, освобождая пространство для атаки. Это очевидное усиление», - приводятся слова Баженова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Бонгонда принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Тео Бонгонда
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