Агент Бальде ответил на вопрос о будущем форварда в «Спартаке»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из «народной команды».

«Мы не думаем об уходе из «Спартака», - цитирует агента издание Metaratings.ru.

Напомним, что сенегальский нападающий пополнил ряды «красно-белых» в прошлом году. В нынешнем сезоне Бальде принял участие в трех поединках за столичный коллектив, в которых не отметился голевыми действиями. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Ближайший матч «Спартак» сыграет против «Зенита».