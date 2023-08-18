Деменко выбрал фаворита в матче «Краснодар» - «Локомотив»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от поединка между своей экс-командой и московским «Локомотивом» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» кажется фаворитом матча. Он идет более ровно по дистанции, обладает хорошим составом и играет в понятный атакующий футбол. «Локомотив» на этом фоне выглядит невнятно», - передают «Известия» слова Деменко.

Поединок состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева лидируют в турнирной таблице РПЛ, а гости располагаются на девятой позиции.