Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказал мнением относительно центрального матча пятого тура РПЛ между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Обе команды имеют свои проблемы, поэтому фаворита назвать трудно. «Зенит» все-таки имеет больше опыта. Поэтому считаю Питер фаворитом, хотя предсказать результат очень сложно», - приводит слова эксперта издание «Известия».

Матч между спартаковцами и «сине-бело-голубыми» состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Банк Арена» прозвучит в 19:30 по московскому времени.