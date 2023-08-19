«Спартак» обыграет «Зенит»: на это есть пять причиин

В предстоящие выходные состоится один из главных матчей чемпионата России. Московский «Спартак» на своём поле примет питерский «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называетпять причин, почему «красно-белые» в этой встрече обыграют своих коллег с берегов Невы.

Сбалансированный состав

Одна из самых важных причин заключается в том, что на данный момент игра «Спартака» выглядит наиболее сбалансированной по сравнению с тем, что демонстрирует «Зенит». Питерский клуб ищет замену Малкому, пытается укрепить оборону за счёт Марио Фернандеса, теряет Далера Кузяева, решает проблемы с Клаудиньо и Венделом… «Спартак», неожиданно для многих, находит невероятного Тео Бонгонда, которому ассистирует Квинси Промес. И эта пара за четыре сыгранных тура набрала на двоих девять очков (5 голов и 4 голевые передачи). У «Зенита» Матео Кассьерра и Иван Сергеев набрали шесть очков (5 голов и 1 одна голевая передача). Но последние двое сменяют друг друга, не находя пока что общего взаимодействия на поле. Да, у «красно-белых» есть проблема с голкипером, но к предстоящему матчу она должна быть решена.

Желание Абаскаля

Сергей Семак и его лучшие игроки, похоже, пресытились чемпионскими титулами. После пяти титулов подряд, получения второй «звезды», аппетиты у «Зенита» стали умеренными. Гильермо Абаскаль подобным похвастать не может. Серебряные медали чемпионата Швейцарии в качестве наставника «Базеля» и бронза со «Спартаком» в прошлом сезоне… Это явно не тот уровень достижений, на который рассчитывал испанский специалист.

Статистические показатели

К пятому туру «Спартак» опережает «Зенит» на две строчке в турнирной таблице. «Красно-белые» имеют на два очка больше, разницу в +4 по сравнению с +2 у «Зенита». Да и вообще «Спартак» стартовал лучше, чем в чемпионском сезоне.

Любопытно, что именно в сезоне-2016/2017 «красно-белые» перед каждым из двух очных матчей опережали питерский клуб в турнирной таблице. Больше подобного не было до сегодняшнего момента. Отметим, что в апреле 2017-го «Спартак» в домашнем матче обыграл «Зенит», а один из мячей забил Квинси Промес, который может отличиться и сегодня.

Своё поле и болельщики

После введения Fan Id болельщиков на трибунах стало заметно меньше. И яркого красочного шоу перед игрой со стороны фанатов тоже не увидим. Но болельщиков «Спартака» явно будет больше. И этого запала им должно хватить для успеха. Кроме того, на своём поле «Спартак» в этом сезоне очков не терял. Пусть у них в соперниках были «Оренбург» и «Балтика», «красно-белые» взяли свои очки. Кроме того, именно дома «Спартак» играет лучше «Зенита». В последней очной встрече на «Открытии Арене» москвичи победили 3:0. И вновь голами отметился Промес. На этот раз дважды.

Мотивация и удача

Уже отмечалось, что желание Абаскаля победить в этой встрече, как и во всём чемпионате, будет запредельным. Наставник «Спартака» хороший мотиватор и сможет передать это желание своим игрокам. Молодёжь «красно-белых» и без того полна стремления обыграть «Зенит», Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич хотят реабилитироваться за неудачную игру в прошлом туре. Да и победа в этом туре позволит «Спартаку» упрочить свои позиции и не отпустить далеко «Краснодар».

Как известно, удача на стороне сильнейшего. И в этот раз к матчу в качестве фаворита подходит «Спартак». Матчи столь высокого накала редко обходились без спорных моментов. И удача в одном из них может резко повлиять на исход встречи.

Пять последних очных матчей между «Спартаком» и «Зенитом» в Москве.

Константин Лицин