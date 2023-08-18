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Появилось первое видео Зайнутдинова в форме «Бешикташа» видео

18 Августа 2023 • 00:54 Комментировать

Футболист московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прибыл в Турции для подписания соглашения с «Бешикташом».

Первое видео игрока сборной Казахстана в футболке своего будущего клуба опубликовали местные СМИ.

 

Ранее в ЦСКА подтвердили, что футболист провел последнюю тренировку и попрощался с партнёрами по столичному клубу, а затем отправился в Турцию для прохождения медицинского обследования.

По данным СМИ, сумма трансфера составит 4,5 миллиона евро. Зайнутдинов подпишет контракт на четыре года и будет получать по 1,2 миллиона евро за сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов
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