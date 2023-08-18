Романо: Захарян едет на медосмотр в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян скоро отправится в Испанию, чтобы пройти медицинский осмотр для перехода в «Реал Сосьедад».

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, российский хавбек вылетит в Сан-Себастьян уже в пятницу, 18 августа. После прохождения запланированного медобследования Арсен присоединится к баскскому клубу.

Сообщалось, что участник Лиги чемпионов заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет, а размер соглашения составит 1,4 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Арсен Захарян выступал за родное «Динамо» с 2020 года. На его счету 89 матчей в футболке «бело-голубых» во всех состязаниях и 19 забитых мячей.