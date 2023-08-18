Пономарёв: «У Захаряна не получится в «Реал Сосьедаде»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Мне, честно скажу, не очень импонирует Захарян. Такой он вальяжный, пижонистый игрочок. Он ещё очень молодой. Я считаю, что рановато он уезжает в Европу. Ему ещё заматереть нужно. 2-3 года ещё стоило поиграть в «Динамо». Я так считаю. Там он может сесть на лавку и совсем потеряться. Есть пример Чалова, который тоже ушел и потерялся. А в ЦСКА он чувствует себя шикарно.

Игра в сильном европейском чемпионате - это сложный процесс. Там от Захаряна будут требовать определённого движения, определённого темпа, голов и голевых пасов. Если он не будет давать результат, то его сразу же посадят на лавку. Может просто потерять сезон, это очень чревато последствиями. Я думаю, что у Захаряна не получится в «Реал Сосьедаде». Разве он вундеркинд какой-то? Разве он игрок уровня Стрельцова, такой же мощный? Так что думаю, что у него не получится. Ещё рановато», - сказал Пономарёв.