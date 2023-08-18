Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Кристиян Бистрович вернулся в расположение «армейцев».

«На этой позиции переизбыток. Есть два иностранца - Зделар и Мендес. Есть Мухин. Есть Кучаев и Ермаков. При желании, конечно, можно пристроить Бистровича. Но мне кажется, лучше его продать или снова отдать в аренду. Зона очень перенасыщена.

Я считаю, что следующий сезон Кристиян может провести за пределами ЦСКА. Он сейчас не особо помощник. Я думаю, что Бистрович не конкурентоспособен в нынешнем составе ЦСКА. Возможно, он раскроется в другом клубе. Поэтому самым оптимальным вариантом выглядит аренда или продажа», - сказал Масалитин.