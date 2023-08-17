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Масалитин: Уход Зайнутдинова — это потеря для ЦСКА

17 Августа 2023 • 23:46 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался об уходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«В этой ситуации уход Бахи — это потеря для ЦСКА. Он закрывал две позиции — центр обороны и левый латераль. Самое хорошее, что клуб показал своё лицо, отпустив Зайнутдинова», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Чемпионат». По его мнению, в нынешней ситуации турецкое первенство является максимумом, на который может рассчитывать Бактиёр.

Напомним, что Зайнутдинов выступал в футболке ЦСКА с 2020 года, проведя 83 матча в рамках всех состязаний и забив семь голов. За «армейцев» игрок сборной Казахстана выиграл Кубок России в нынешнем году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Бактиёр Зайнутдинов
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