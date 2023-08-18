«Динамо» и ЦСКА продают важных игроков, Неймар теперь зарабатывает вместе с Малкомом: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Вот уже перевалил во вторую половину свою половину август, оставляя всё меньше времени на трансферы. Две недели остаётся у европейских селекционеров, чтобы укомплектовать состав на новый сезон. И Европа пока больше теряет - в Саудовскую Аравию вот отправился Неймар. РПЛ тоже в минусе – уезжают лидеры ЦСКА и «Динамо». «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Арсен Захарян едет в Сан-Себастьян

Трансферная сага, которая на данный момент не закрыта официальным заявлением, но СМИ уверяют, что история всё-таки завершена. Этим летом Арсена Захаряна успели отправить и в «Лацио», и в ПСВ, и в «Страсбур». Везде что-то не сросталось, не получалось. Когда возник «Реал Сосьедад», на данный момент самый статусный клуб из перечисленных, даже не особо верилось в положительное развитие событий. Но стороны довольно быстро объявили – трансфер за 12 миллионов евро согласован.

Правда, как быстро объявили, так долго и тянули затем. Захарян продолжал тренироваться с «Динамо», а испанцы молчали. Загвоздка в том, что агенту Арсена необходимо выплатить комиссионные, а делать это с суммы в 12 миллионов евро «Динамо» не желало. Якобы пункт активировался только при сумме от 25 миллионов евро. Но вроде как консенсус достигнут, агент Арсена получит 2 млн евро за свою работу, Захарян перейдёт в «Реал Сосьедад», а «Динамо» знатно ослабнет. Чуть ранее ведь расторг контракт в одностороннем порядке и Матиас Норманн, которому «бело-голубые» теперь грозят судом.

ЦСКА укрепляет «Бешикташ»

Два важных игрока покинули «Динамо», двое на выход стоят и у ЦСКА. По Хорхе Карраскалю давно не было иллюзий – прошлый сезон мотивированный колумбиец провёл прекрасно, сдувшись только под конец года. Хорхе выполнял огромный объём атакующей работы, смотрелся ярко, но затем вдруг потерял интерес. Карраскаль пока попадает в заявку, тренируется с основой, однако играть за ЦСКА не планирует. Агент Хорхе открыто говорит, что идёт активный поиск новой команды. Вариант в основном на территории Южной Америки. Сам Карраскаль про дальнейшую карьеру в ЦСКА не думает, а Федотов его и не использует.

Уже попрощался с товарищами по команде и Бактиёр Зайнутдинов. Официального объявления о трансфере пока не было, но даже официальный аккаунт ЦСКА заявляет, что трансфер в «Бешикташ» согласован. 25-летний футболист сборной Казахстана обойдётся туркам в 5 миллионов евро, ЦСКА также получит 15 процентов от прибыли с перепродажи. «Бешикташ» особенно активно гонялся за Зайнутдиновым, потому что по новым правилам турецкой Суперлиги Бактиёр не считается там легионером.

«Зенит» перебирает варианты

Небольшая порция слухов, вероятно, далёких от реальности. «Зенит», продавший Малкома за рекордные 60 миллионов евро, ощущает дефицит опытных кадров в атаке и всё пытается его перекрыть. Вот только трансферов, близких к завершению, всё нет. Назовём лишь пул кандидатов, которые звучат чаще остальных: Давид Нерес, Николо Дзаньоло и Сердар Азмун. Однако с каждым есть проблемы: бразилец не горит желанием переезжать в Россию, итальянец вроде уже выбрал «Астон Виллу», а иранец хочет закрепиться в «Байере». Неожиданно загорелись разговоры о трансфере Гарре, однако «Крылья Советов» запросили за Бенхамина 10 миллионов евро, да и сам переход самарцы рассматривают только зимой.

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Саудовская Аравия

Неймар уехал на заработки

Самый громкий трансфер недели, безусловно, отъезд Неймара. Бразилец, которому до сих принадлежит ценовой рекорд («ПСЖ» отсыпал «Барселоне» 222 миллиона евро) в 31 год отправился на просторы Саудовской Аравии. Причём Неймар согласился только на двухлетний контракт. СМИ уверяют, что дело тут в ЧМ-2026. На мундиале бразилец хочет вести свою сборную в качестве капитана и лидера, а поэтому нужно успеть вернуться в Европу и поднабрать форму. Суждено ли сбыться планам Неймара?

Пока неизвестно, зато известно, что за два года бразилец очень хорошо заработает. Только годовой оклад футболиста составит 160 миллионов евро и это, не считая дорогостоящей программы привлечения туристов в Саудовскую Аравию. Кстати, «ПСЖ» тоже не обделили. Для парижан Неймар стал самой дорогой продажей в истории – клуб сразу получил 90 миллионов евро, ещё 30 мог достаться в виде бонусов. Правда, в сравнении с уплаченной суммой (222 млн евро) получается уже не так и много.

Неймар пополнил ряды «Аль-Хиляль», под знамёнами которого собралась ну очень внушительная банда: Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком. Каждый из них находится в прекрасном футбольном возрасте. И в ближайшее время «Аль-Хиляль» объявит ещё два трансфера – ряды команды пополнят голкипер «Севильи» Яссин Буну и форвард «Фулхэма» Александар Митрович.