Колыванов поделился ожиданиями от матча «Динамо» - ЦСКА

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» сыграют против ЦСКА.

Специалист отметил, что обе команды похожи друг на друга, тем что играют в атакующий футбол и стараются играть открыто, к тому же в составах обеих клубов есть хорошие скоростные игроки, которые могут придумать что-то нестандартное.

«Так что я жду очень яркого матча, чтобы голов побольше было. Соперники друг друга достойны», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится в субботу, 19 августа. Поединок начнётся в 15:00 по московскому времени.