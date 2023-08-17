Горовой: «Зениту» предстоит преодолевать «малкомозависимость»

Бывший хавбек питерского «Зенита» Борис Горовой считает, что питерский клуб в прошлом сезоне слишком сильно зависел от бразильца Малкома, и теперь команде с трудом придется преодолевать эту зависимость.

- «Зениту» еще только предстоит преодолеть «малкомозависимость», скажем так. Ведь в последний год команда сильно от него зависела. Бразилец ушел, и оказывается, что впереди не все так просто и хорошо, - цитирует слова Бориса Горового РБ Спорт.

В пятом туре российского чемпионата питерский клуб, пребывающий в статусе чемпиона страны, сыграет с московским «Спартаком».