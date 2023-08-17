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Алексей Попов: «Любого можно заменить»

17 Августа 2023 • 22:06 Комментировать

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что в ЦСКА легко заменят Бактиера Зайнутдинова, который, похоже, станет игроком турецкого «Бешикташа». По мнению Попова, в современном клубе такие вещи не должны стать проблемой.

- Любого можно заменить, если у тебя есть грамотный тренер. В ЦСКА есть другие ребята, кто играет на позиции Зайнутдинова, они знают требования тренера и заменить ушедшего игрока не составит труда, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пятом туре российского чемпионата ЦСКА предстоит дерби - с московским «Динамо», эта игра состоится девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Попов Бактиёр Зайнутдинов
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