Алексей Попов: «Любого можно заменить»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что в ЦСКА легко заменят Бактиера Зайнутдинова, который, похоже, станет игроком турецкого «Бешикташа». По мнению Попова, в современном клубе такие вещи не должны стать проблемой.

- Любого можно заменить, если у тебя есть грамотный тренер. В ЦСКА есть другие ребята, кто играет на позиции Зайнутдинова, они знают требования тренера и заменить ушедшего игрока не составит труда, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В пятом туре российского чемпионата ЦСКА предстоит дерби - с московским «Динамо», эта игра состоится девятнадцатого августа.