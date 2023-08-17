Наставник сборной Казахстана верит в то, что Зайнутдинов преуспеет в «Бешикташе»

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов готов перебраться в турецкий чемпионат, и в его перспективы там очень верит наставник сборной Казахстана по футболу Магомед Алиев. Он не сомневается в том, что Зайнутдинов проявит себя самым достойным образом в турецком клубе.

- Конечно, он обладает всеми качествами, чтобы быть большим футболистом. В России он это доказал, и в сборной он доказывает свой уровень. Он может закрыть любую позицию без потери качества, у любого тренера он будет востребован, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года, ранее он провел сезон в «Ростове».