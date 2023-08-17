Товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS может не состояться в запланированную дату, 9 сентября, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Севастиан Терлецкий.

«В Москве с 8 по 10 сентября пройдут выборы мэра города. Поэтому есть сложности с согласованием проведения матча», - написал журналист.

Напомним, что 2DROTS получил право сыграть против столичного клуба благодаря победе в четвёртом розыгрыше Московского кубка селебрити (МКС). Тогда в суперфинале «дроты» переиграли Broke Boys со счётом 2:1.