Агент Гурцкая: Рахимов может быть отправлен в отставку 18 августа

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов может быть быть отправлен в отставку завтра, 18 августа, об этом сообщил в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

«Только что мне пришла информация-молния. Уже завтра может быть объявлено об отставке Рашида Рахимова с должности главного тренера «Рубина», - заявил он.

Напомним, что первая отставка в РПЛ случилась несколько дней назад, с поста главного тренера грозненского «Ахмата» бы уволен Сергей Ташуев.

«Рубин» является единственной командой, которая не одержала ни одной победы в новом сезоне, включая игры Кубка России.