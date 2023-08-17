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В «Ахмате» прокомментировали возможное назначение Ромащенко на тренерский пост

17 Августа 2023 • 20:52 Комментировать
Ахмат
...
Оренбург
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20.08 20:00

Руслан Газзаев, спортивный директор «Ахмата», прокомментировал возможное назначение Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.

«Ромащенко в «Ахмате»? В ближайшие сутки мы объявим . Тренер уже найден? Ничего комментировать, пока мы не договоримся и не подпишем, не будем», — заявил работник грозненского клуба, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Газзаев отметил, что у «Ахмата» будет новый наставник, исключив назначение Исы Байтиева на постоянной основе.

Напомним, что Мирослав Ромащенко долгое время являлся помощником Станислава Черчесова, работая прежде в сборной России, «Ференцвароше», «Динамо», «Легии» и «Амкаре». Предыдущий тренер «Ахмата» Сергей Ташуев покинул свой пост после четырёх туров Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат Руслан Газзаев
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