В «Ахмате» прокомментировали возможное назначение Ромащенко на тренерский пост

Руслан Газзаев, спортивный директор «Ахмата», прокомментировал возможное назначение Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.

«Ромащенко в «Ахмате»? В ближайшие сутки мы объявим . Тренер уже найден? Ничего комментировать, пока мы не договоримся и не подпишем, не будем», — заявил работник грозненского клуба, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Газзаев отметил, что у «Ахмата» будет новый наставник, исключив назначение Исы Байтиева на постоянной основе.

Напомним, что Мирослав Ромащенко долгое время являлся помощником Станислава Черчесова, работая прежде в сборной России, «Ференцвароше», «Динамо», «Легии» и «Амкаре». Предыдущий тренер «Ахмата» Сергей Ташуев покинул свой пост после четырёх туров Премьер-лиги.