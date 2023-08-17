Смородская - о Слуцком: Его поведение безобразно

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бывшем главном тренере сборной России Леониде Слуцком.

Спортивный деятель отметила, что очень удивлена поведению специалиста, ведь он ведёт себя совершенно непотребно, а его шоу на ютубе находится за гранью добра и зла.

«Более того, верю, что Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение — недопустимо, неприемлемо и безобразно!» - заявила Смородская в разговоре со Sport24.

Последним клубом 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.