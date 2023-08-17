Агент Элшника опроверг интерес «Крыльев Советов»

Роберт Чибеж, представитель игрока словенской «Олимпии» Тими Элшника, высказался о слухах об интересе со стороны «Крыльев Советов».

«Нет, мне об этом ничего неизвестно, разговоров про переход в «Крылья» нет. Элшник сконцентрирован на выступлениях за «Олимпию», — заявил агент футболиста, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Чибеж отметил, что его клиент намерен помочь нынешнему коллективу в еврокубковых соревнованиях.

В текущей кампании Элшник провёл восемь матчей в футболке «Олимпии», забив три гола при одной результативной передаче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 1,3 миллиона евро.