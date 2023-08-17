Экс-игрок ЦСКА Попов оценил переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Бывщий футболист столичного ЦСКА Алексей Попов высказался о трансфере Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, у Зайнутдинова большие амбиции, он едет играть и продолжать футбольную карьеру, он едет покорять Европу. А ЦСКА для него стал трамплином. Надеюсь, у него всё получится», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, ЦСКА правильно поступил, продав своего футболиста, чем подтвердил свой уровень на международной арене. Также Попов считает, что опыт выступлений в сборной Казахстана был важен для руководства «Бешикташа».

Напомним, что Бактиёр Зайнутдинов уже попрощался с ЦСКА, в котором провёл последние три года, сыграв 83 матча в рамках всех состязаний.