Тренер сборной Казахстана оценил переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о переходе защитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Рад, что Баха переходит. ЦСКА — это хороший и серьезный клуб, как и «Бешикташ». Для меня, как тренера сборной, будет большим плюсом, если в стамбульском клубе его будут использовать в центре поля», — заявил Адиев в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, чемпионат Турции может стать трамплином для Бактиёра, мечтой которого является выступление в топ-5 лигах. Также Адиев считает, что Зайнутдинов обладает необходимыми качествами для успешной игры за стамбульцев, доказав свой уровень в ЦСКА.

Напомним, что ранее «армейцы» подтвердили уход казахстанского футболиста, который провёл в футболке москвичей 83 матча в рамках всех состязаний с 2020 года.