Булыкин выделил фаворита в дерби «Динамо» - ЦСКА

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче пятого тура чемпионата России, в котором «Динамо» сыграет с ЦСКА.

«Интересное будет дерби. «Динамо» набрало очки против «Зенита» и сейчас чувствует себя увереннее, а ЦСКА всех громит. Думаю, что ЦСКА – небольшой фаворит», — приводит слова Булыкина портал Betonmobile.

Эксперт считает, что у ЦСКА очень сильный тренерский штаб, поэтому «Динамо» нужно будет приложить большое количество усилий, чтобы добиться победы в дерби.

Матч «Динамо» - ЦСКА пройдет 19 августа. Стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени.