Волков: «Локомотив» — хорошая команда, подготовимся и разберём соперника

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о предстоящем домашнем матче пятого тура РПЛ против «Локомотива».

«Играем дома при своих болельщиках, будет полегче, потому что они всегда гонят нас вперёд. Мы привыкли к нашему газону. «Локомотив» — хорошая команда. Подготовимся, разберём соперника и будем двигаться дальше», — заявил игрок «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что лидер турнирной таблицы Премьер-лиги примет «Локомотив» в субботу, 19 августа. После четырёх матчей «Краснодар» ведёт с 12 очками, выиграв все поединки. «Железнодорожники» находятся лишь на девятой строчке с пятью баллами.