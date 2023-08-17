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В ЦСКА подтвердили уход Зайнутдинова в «Бешикташ»

17 Августа 2023 • 20:03 Комментировать

Директор по коммуникациям столичного ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил уход Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договорённости о переходе Зайнутдинова. Клуб пошёл навстречу Бахе, уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул», — заявил работник «армейцев» в своих социальных сетях. По его словам, трансфер будет выполнен после соблюдения всех условий между сторонами.

Напомним, что Бактиёр Зайнутдинов представлял ЦСКА с 2020 года. На счету 25-летнего игрока 83 матча в рамках всех состязаний и семь забитых мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Казахстана в шесть миллионов евро.

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