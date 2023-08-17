Непомнящий оценил скандальный поступок Дзюбы

Бывший наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о недавнем скандале с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Он взрослый человек, сам выстраивает свою судьбу. У меня особой жалости нет. Его наказали. Он будет дальше играть. Думаю, поймет, что теперь ему нельзя ошибаться», – заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, характер Артёма после скандала с журналистом не поменяется, отметив, что бывшему капитану российской сборной нужно быстрее забыть всё, чтобы ситуация нормализовалась.

Напомним, что ранее КДК РФС наказал Артёма Дзюбу за угрозы в адрес журналиста, дисквалифицировав форварда на два матча условно.