Агент: «Кади хочет стать чемпионом в составе «Краснодара»

Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущих планах хавбека.

«Кади Боржес наслаждается каждым моментом в «Краснодаре». Кади хочет стать чемпионом в составе «Краснодара». Думаю, что уже в этом сезоне это может случиться», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Боржеса с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в три миллиона евро.

После четырех туров «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 12 очков.