Мещеряков: У «Локомотива» нет баланса в защите

Известный функционер Анатолий Мещеряков оценил игру московского «Локомотива» на старте нового сезона.

«В команде необходимо поработать над балансом между атакой и обороной. На мой взгляд, баланса в защите у команды сейчас нет. Это задача не только главного тренера, но и спортивного блока», — цитирует Мещерякова «Матч ТВ».

За четыре тура подопечные Михаила Галактионова набрали пять очков и находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

В пятом туре «Локомотив» ждет непростой поединок против «Краснодара», который возглавляет РПЛ. Встреча запланирована на 19 августа, начало — в 19:30 по мск.