В «Ахмате» подтвердили, что защитник клуба Быстров может уйти в «Сивасспор»

Руслан Газзаев, занимающий пост спортивного директора грозненского «Ахмата», подтвердил, что защитник клуба Марат Быстров может перейти в клуб турецкой Суперлиги – «Сивасспор». Ранее об этом сообщал один из российских спортивных порталов.

«Идут переговоры с «Сивасспором» по Марату Быстрову, клуб действительно сделал официальное предложение по защитнику», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что потенциальный клуб Быстрова финишировал в прошлом сезоне чемпионата Турции на 14-м месте и сохранил прописку в элите футбола страны. Быстров защищает цвета грозненского клуба с 2020 года.

«Сивасспор» сделал улучшенное предложение «Ахмату» по Быстрову