Грозненский «Ахмат» сильно продвинулся в переговорах с 49-летним помощником Станислава Черчесова Мирославом Ромащенко.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, грозненцы находятся в одном шаге от успешных переговоров с тренером.

Напомним, что Ромащенко работал ассистентом Черчесова на протяжении последних 12 лет. Он успел поработать в тренерском штабе специалиста в сочинской «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», варшавской «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

На данный момент тренер остаётся без работы. «Ахмат» на неделе расстался с главным тренером Сергеем Ташуевым – это случилось после поражения в РПЛ от «Пари НН» (0:2).