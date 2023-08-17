Мещеряков назвал фаворита матча «Краснодар» - «Локомотив»

Бывший функционер «Локомотива» Анатолий Мещеряков выбрал фаворита в матче между «железнодорожниками» и «Краснодаром».

«Я бы сказал, что фаворит «Краснодар», несмотря на то, что я болею за «Локомотив». Андердогом быть легче — надеюсь, это поможет «железнодорожникам», — приводит слова Мещерякова «Матч ТВ».

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Локомотив» состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

После четырех туров «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Красно-зеленые» располагаются на девятой строчке.