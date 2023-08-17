Барбоза: «Тормена стопроцентно усилит «Краснодар»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятный трансфер защитника Витора Тормены из «Браги» в «Краснодар».

«Хороший игрок, стопроцентно усилит «Краснодар» и быстро адаптируется к РПЛ. В еврокубках с «Брагой» играл, он знает, что такое игра на высшем уровне. В России может стать одним из лучших», - цитирует Барбозу «РБ Спорт».